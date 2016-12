foto Ap/Lapresse

08:37

- Sequestro record per le guardie di frontiera iraniane. In un'operazione contro trafficanti di stupefacenti nel sud del Paese hanno intercettato undici tonnellate di oppio. Lo riferiscono i media locali. L'Iran è una delle principali vie per il traffico di oppio ed eroina provenienti dall'Afghanistan, primo produttore al mondo, o direttamente attraverso la frontiera afghano-iraniana o passando per il Pakistan.