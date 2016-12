foto Da video

08:07

- Il guru americano dei sistemi antivirus, John McAfee, vuole tornare negli Stati Uniti ed evitare l'espulsione nel Belize. Lo ha detto il suo avvocato. Se ci fosse una risposta favorevole, McAfee resterebbe altri sei mesi in Guatemala e potrebbe evitare di essere espulso in Belize, dove deve essere interrogato per l'omicidio dell'americano Gregory Viant Faull, suo vicino, trovato morto lo scorso 11 novembre.