foto Ap/Lapresse

07:28

- E' intervenuta la polizia ad Hanoi e Ho Chi Minh City per fermare le proteste contro Pechino e la sua politica nelle acque del Mar Cinese meridionale. Circa 200 persone hanno partecipato alle manifestazioni:: in 20 sono stati fermati. Vietnam e Cina contestano la sovranità degli arcipelaghi Paracel e Spratly i cui fondali sarebbero ricchi di idrocarburi. Le zone si trovano inoltre in un'area strategica per la navigazione internazionale.