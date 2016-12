foto Ansa

06:34

- In Romania si sono aperti i seggi per le elezioni legislative, che vedono nettamente favorita la coalizione di centrosinistra del premier Victor Ponta sullo schieramento di destra guidato dal presidente Traian Basescu. I due sono stati protagonisti la scorsa estate di un duro scontro istituzionale culminato in un fallito referendum sulla destituzione di Basescu. Il timore è che la coabitazione fra i due leader rivali provochi nuove tensioni.