- Quasi 200 Paesi hanno trovato un accordo per estendere il protocollo di Kyoto per ritardare i cambiamenti climatici fino al 2020. L'accordo non entusiasma nessuno, ma ha evitato una nuova battuta d'arresto negli sforzi delle Nazioni Unite per fermare le crescenti emissioni di gas serra. Contraria la Russia, che voleva limiti meno vincolanti. Il ministro dell’Ambiente Corrado Clini: "Il bicchiere di Doha è per tre quarti vuoto e per un quarto pieno".

L'estensione del protocollo di altri 8 anni mantiene in vita e giuridicamente vincolante l'unico patto tra governi per la lotta contro il surriscaldamento globale, ma è stato indebolito dal ritiro di Russia, Giappone e Canada e restano ancora fuori i Paesi "grandi inquinatori": quelli sviluppati come Usa, Canada, Giappone, Russia e Nuova Zelanda ma anche quelli emergenti Cina (il primo Paese inquinante), India, Brasile, Messico e Sud Africa. Adesso, quindi, i Paesi firmatari risultano essere responsabili solo del 15 per cento delle emissioni di gas inquinanti (gli Usa non hanno mai firmato Kyoto).

Clini: "Ha pesato la crisi"

La conferenza di Doha è stata ''ritardata e faticosa'' e ''ha pesato molto la caduta di tensione e di attenzione da parte dei Paesi che stanno fronteggiando la crisi economica". Questo il comment di Corrado Clini che ha aggiunto: "I cambiamenti climatici sono una parte importante e urgente dell'agenda economica globale''.



I principali punti dell'accordo

1. Il secondo periodo di impegno sull'accordo di Kyoto, dopo la prima fase che termina a fine dicembre di quest'anno, si sviluppa da gennaio al 31 dicembre del 2020. Esso riguarda l'Unione Europea, la Croazia, l'Islanda e otto altri Paesi industrializzati di cui l'Australia la Norvegia e la Svizzera che insieme rappresentano il 15% delle emissioni globali del gas a effetto serra nel mondo. In particolare la riduzione delle emissioni di Co2 dovrà proseguire con un range fra il 25 e il 40 per cento rispetto ai livelli del 1990. Ciascun Paese riesaminerà i suoi obiettivi di riduzione dei gas entro il 2014



2. Aiuti finanziari ai Paesi del sud per fronteggiare i cambiamenti climatici: il testo di Doha spinge i paesi sviluppati ad annunciare nuovi aiuti finanziari quando le circostanze finanziarie lo permetteranno e a sottomettere all'incontro sul clima del 2013 di Varsavia le informazioni sulle loro strategie per mobilizzare fondi per arrivare a 100 mld di dollari per anno entro il 2020



3. riparazione delle perdite e dei danni causati ai paesi del sud per il riscaldamento globale: a Varsavia saranno decisi accordi istituzionali per rispondere alla questione. Questo punto è stato oggetto di forti discussioni tra i Paesi del sud (che si ritengono vittime delle azioni del nord che hanno alterato il clima) e gli Stati Uniti che temono che un meccanismo possa portare ad a richieste legali di risarcimento e non vogliono sborsare più di quanto già previsto dagli accordi



4. Verso un accordo nel 2015: l'accordo di Doha riafferma l'ambizione di arrivare ad un protocollo o un accordo che abbia forza giuridica alla conferenza dell'Onu del 2015 per entrare in vigore nel 2020 e riafferma l'obiettivo di giungere a limitare l'innalzamento della temperatura a +2 gradi. Questo accordo riguarderà tutti i Paesi e non solo quelli industrializzati compresi i grandi paesi emergenti e gli Stati Uniti.