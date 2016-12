Ricovero in ospedale per Nelson Mandela

foto Dal Web Correlati Nel febbraio altro ricovero per Mandela

17:37

- Il leader sudafricano e Nobel per la pace Nelson Mandela è stato ricoverato in ospedale. Un comunicato della presidenza del Paese spiega che si è trattato di test medici, che Mandela "sta bene" e che "non c'è ragione di preoccuparsi". Mandela, primo presidente eletto dopo la fine dell'apartheid nel suo Paese, è nato il 18 luglio del 1918 ed ha 94 anni.