M.O., Hamas rifiuta ogni concessione a Israele

foto Ap/Lapresse 15:55 - Khaled Meshaal rifiuta ogni concessione di Israele sulla Palestina: lo ha affermato lo stesso leader di Hamas, a Gaza per il 25/o anniversario della nascita del movimento integralista. Lo riferiscono i media locali. "Noi siamo una sola Autorità, l'Olp è il nostro riferimento e vogliamo l'unità", ha anche proclamato Meshaal.

Khaled Meshal, il leader di Hamas, ha escluso qualsiasi tipo di concessione territoriale sulla Palestina e anche qualsiasi riconoscimento di uno Stato ebraico. "La Palestina è la nostra terra e nazione, dal mar Mediterraneo al fiume Giordano, dal nord al sud, e non possiamo cedere neanche un centimetro di essa", ha detto durante l'oceanico raduno palestinese a Gaza, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Hamas.



"Non possiamo riconoscere la legittimazione dell'occupazione della Palestina né riconoscere Israele", ha aggiunto Meshaal, arrivato a Gaza nella sua prima visita nell'enclave palestinese dopo 45 anni di esilio. Decine di migliaia i palestinesi che si sono radunati nel centro di Gaza per ascoltare il discorso del suo massimo leader politico.