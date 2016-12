Suicidio infermiera, radio australiana si difende: "Una profonda tragedia, ma nulla di illegale"

- Prosegue il lungo strascico polemico in Gran Bretagna e Australia sullo scherzo radiofonico che ha portato al suicidio l'infermiera Jacintha Saldanha. L'emittente però si difende: "Non è uno strumento nuovo, si fanno scherzi da decenni. Siamo certi poi di non aver infranto la legge", queste le parole del Ceo di "2day FM" Rhys Holleran."È stato un tragico evento che non potevamo prevedere, siamo profondamente rattristati dall'accaduto e i due Dj responsabili dello scherzo sono comprensibilmente sconvolti".

In radio sono arrivate molte richieste di licenziamento dei due conduttori, ma finora è stata decisa solo una sospensione, in attesa che l'authority per le comunicazioni apra un'indagine. Il programma incriminato ha grande successo in Australia ed è conosciuto per essere politicamente scorretto. Anche gli account Twitter dei due conduttori radiofonici sono stati sospesi dopo che hanno continuato a scrivere dettagli del tragico scherzo.