- La polizia di Shanghai è categorica. In un post pubblicato su Weibo, versione cinese di Twitter, infatti, le Forze dell’ordine della metropoli assicura: “La fine del mondo è solo fantasia, non ci credete, non vi fate truffare”. Eppure, in Cina le rassicurazioni della polizia non servono a rasserenare gli animi, visto che la paura dell’Apocalisse si è diffusa in tutto il Paese.

CANDELE NEL SICHUAN

Nella contea rurale di Longchang, nel Sichuan, provincia nel sud del Paese, i residenti si sono recati i massa ad acquistare candele in grado di illuminare i tre giorni di buio previsti dalla versione locale della profezia tanto che nel capoluogo della Contea non si trovano più candele.

Secondo un articolo del “West China Metropolitan Daily”, le voci sulla fini del mondo, prima, sono circolate online. Poi, si sono diffuse con il passaparola.

CASE IN IPOTECA

Alla profezia non hanno creduto solo i contadini del Sichuan. Secondo la stampa cinese, infatti, una donna, ingegnere in pensione 54enne, ha ipotecato la propria abitazione del valore di 481mila dollari, senza dirlo alla famiglia.

Il marito è riuscito, dietro pagamento di 20mila yuan, a riottenere il certificato di proprietà. L’uomo e la figlia, però, credono fortemente nella profezia.

LE AZIENDE MANDANO IN FERIE I DIPENDENTI

Un’aziende di telecomunicazioni di Chengdu, nel Sichuan, ha mandato i dipendenti a casa per tre giorni, per stare con le famiglie. Il Direttore generale della società ha deciso di mandare a casa i suoi dipendenti perché la maggior parte del personale non si sarebbe concentrato sul lavoro.