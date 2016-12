foto Dal Web

10:38

- Sono già migliaia i palestinesi radunati a Gaza, sfidando la pioggia per celebrare il 25esimo anniversario della nascita di Hamas. Grande attesa per il discorso del leader del gruppo in esilio, Khaled Meshaal, giunto ieri nei territori palestinesi per la prima volta dal 1967, anno in cui fuggì dalla Cisgiordania quando era bambino. L'anniversario cade a due settimane dalla fine dell'offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza.