Suicidio dell'infermiera, Kate sotto shock

Kate e William sono "scioccati e addolorati" per la tragica vicenda di Jacintha Saldanha, la 46enne infermiera della clinica "King Edward VII" che si è tolta la vita dopo essere caduta nello scherzo di una radio australiana e avere fornito informazioni sulla salute della principessa, ricoverata per problemi riguardanti la sua gravidanza. Dai duchi di Cambridge, anche un comunicato ufficiale nel quale si esprimono "dolore e solidarietà".

Secondo il "Sun", che cita fonti degli ambienti di Buckhingham Palace, i principi e la casa reale sono irritati per l'intrusione nella loro privacy operata dall'emittente australiana e affatto con la clinica, considerata non responsabile dell'incidente."Al contrario - fa sapere la fonte - , abbiamo offerto il nostro aiuto a tutto il personale coinvolto dalla vicenda. E' una cosa terribile".



La coppia reale, non appena appresa la notizia, ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha espresso dolore e solidarietà per la scomparsa di Jacintha: "Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono profondamente addolorati nell'apprendere della morte di Jacintha Saldanha. Le Altezze Reali sono state trattate meravigliosamente bene in ogni occasione da tutti i dipendenti dell'ospedale King Edward VII. I loro pensieri e preghiere sono con la famiglia, gli amici e i colleghi di Jacintha in questo momento così triste".