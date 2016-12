foto Ansa Correlati Dossier 08:54 - Deejay sospesi, scuse formali e ora programma a rischio. Ha avuto anche pesanti ripercussioni economiche, il tremendo epilogo dello scherzo escogitato dai due dj radiofonici australiani che martedì scorso finsero al telefono di essere la regina Elisabetta II e il principe Carlo d'Inghilterra. La catena di supermercati 'Coles', sponsor della trasmissione, ha infatti annunciato di aver intimato di ritirare dalla programmazione tutti i propri spot. - Deejay sospesi, scuse formali e ora programma a rischio. Ha avuto anche pesanti ripercussioni economiche, il tremendo epilogo dello scherzo escogitato dai due dj radiofonici australiani che martedì scorso finsero al telefono di essere la regina Elisabetta II e il principe Carlo d'Inghilterra. La catena di supermercati 'Coles', sponsor della trasmissione, ha infatti annunciato di aver intimato di ritirare dalla programmazione tutti i propri spot.

Il tragico suicidio dell'infermiera Jacintha Saldanha, che diede notizie riservate sulle condizioni di Kate Middleton, ricoverata in ospedale a Londra per disturbi legati alla gravidanza, continua ad essere foriero di meritata sventura.



Lo scherzo ha scatenato le ire dell'opinione pubblica in Australia, Gran Bretagna e nel resto del mondo e così a catena di supermercati 'Coles', sponsor della trasmissione, ha annunciato di aver intimato di ritirare dalla programmazione tutti i propri spot a '2Day Fm', l'emittente radiofonica per la quale lavorano i falsi reali, Mel Greig e Michael Christian.