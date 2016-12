foto Ansa

06:42

- Il presidente egiziano Mohammed Morsi potrebbe decidere di rinviare il referendum sulla bozza di Costituzione fissato per il 15 dicembre. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Ahmed Mekky citato dal sito del quotidiano al-Ahram. E' stato invece confermato dal presidente della Commissione elettorale suprema Samir Abu El-Maati in rinvio al 12 dicembre della consultazione popolare per gli egiziani all'estero.