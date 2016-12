foto Ap/Lapresse

06:19

- E' salito ad almeno tre morti e otto feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta davanti ad una moschea di Nairobi, in Kenya, in un'area abitata da molte persone di origine somala. Lo ha confermato il capo della polizia locale, Moses Ombati, aggiungendo che la causa dell'esplosione non è stata ancora chiarita. Fra i feriti vi è un deputato di Nairobi, Yusuf Hassan.