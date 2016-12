foto Ansa

01:39

- La soluzione della crisi in Siria è lontana. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton. "Tutti noi - ha aggiunto dopo aver incontrato il suo omologo russo, Serghiei Lavrov, e l'inviato di Onu e Lega Araba, Lakhdar Brahimi - dobbiamo ritenerci impegnati per uno sforzo che porti a una Siria democratica in cui siano rappresentati i cittadini". "Un futuro di questo tipo - ha concluso - non può in alcun modo includere Assad".