- Il presidente americano Barack Obama chiederà al Congresso 60,4 miliardi di dollari per gli Stati sulla costa orientale colpiti dall'uragano Sandy. Lo afferma un rappresentante della Casa Bianca. La notizia è stata accolta con soddisfazione da Andrew Cuomo e Chris Christie, i governatori di New Jersey e New York, i due Stati più colpiti, che potranno così avviare i lavori di ricostruzione delle aree danneggiate.