Inghilterra, si toglie la vita l'infermiera rimasta vittima dello scherzo su Kate Middleton

Kate in dolce attesa 20:24 - Un'infermiera dell'ospedale di Londra, dove era ricoverata Kate Middleton, si è suicidata. La donna, sposata e con due figli piccoli, era finita nella bufera per aver preso la telefonata giunta da una radio australiana, i cui conduttori si erano spacciati per la regina Elisabetta e il principe Carlo. In questo modo la radio aveva poi trasmesso in diretta un aggiornamento sulla gravidanza della duchessa di Cambridge. - Un'infermiera dell'ospedale di Londra, dove era ricoverata Kate Middleton, si è suicidata. La donna, sposata e con due figli piccoli, era finita nella bufera per aver preso la telefonata giunta da una radio australiana, i cui conduttori si erano spacciati per la regina Elisabetta e il principe Carlo. In questo modo la radio aveva poi trasmesso in diretta un aggiornamento sulla gravidanza della duchessa di Cambridge.

I servizi d'emergenza hanno trovato Jacintha Saldanha priva di sensi in un luogo vicino l'ospedale, nel quartiere londinese di Marylebone, vicino a Regent's Park. E' stata dichiarata subito morta dai medici accorsi dopo la chiamata.



L'ospedale King Edward VII, dove lavorava la donna, è la struttura dove è stata ricoverata per alcuni giorni la moglie del principe William sofferente di forti nausee. Il ricovero ha costretto la famiglia reale ad annunciare la gravidanza di Kate.



William e Kate: "Tristezza per la morte dell'infermiera"

"Il duca e la duchessa di Cambridge esprimono profonda tristezza nell'apprendere della morte di Jacintha Saldanha", l'infermiera che aveva risposto alla falsa telefonata per Kate e trovata morta oggi. Lo riferisce St. James's Palace in un comunicato.



Gli autori dello scherzo alla gogna su Twitter

Appena si è diffusa la notizia del suicidio, i due dj australiani autori dello scherzo, Mel Greig e Michael Christian, sono diventati bersaglio di innumerevoli messaggi su Twitter che chiedono il loro licenziamento dalla radio 2DayFm per cui lavorano. La Greig ha intanto chiuso il suo account. Subito dopo lo scherzo, Graig e Christian si erano scusati. Ma poi si erano vantati sul social network del loro successo.



Sospesi i due dj

Sono stati per ora sospesi e sono "sotto shock" i due speaker. Lo riferisce Sky News citando fonti dell'emittente radio australiana 2D FM che ha trasmesso lo scherzo telefonico. I due dj non torneranno in onda fino a ulteriori comunicazioni, fa sapere la stessa fonte.