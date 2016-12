foto Reuters

- Sette cortei organizzati dai prinicipali movimenti di opposizione del Paese sono in corso in Egitto. Da vari punti de Il Cairo i manifestanti stanno convergendo sul palazzo presidenziale, blindato da muri di protezione e dai carri armati, per il "venerdì dell'ultimatum" a Mohamed Morsi. La richiesta è il ritiro del decreto col quale Morsi si è dato poteri inappellabili e il congelamento del referendum costituzionale.