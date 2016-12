foto Ansa

12:23

- Il capo in esilio di Hamas, Khaled Mashaal, è arrivato oggi nella Striscia di Gaza, accolto trionfalmente. Si tratta della prima visita compiuta da Mashaal nei Territori palestinesi dal 1967. Resterà a Gaza per tre giorni. Il leader di Hamas è entrato dal valico di Rafah, al confine con l'Egitto. Appena sceso da un'auto, Mashaal si è inginocchiato a terra in segno di ringraziamento a Dio, toccando il suolo con il capo.