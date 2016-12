Forte terremoto in Giappone: magnitudo 7.4

foto Ap/Lapresse Correlati VIDEO 12:22 - Un forte terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi al largo delle coste orientali del Giappone. La scossa è stata registrata alle 18.18 ora locale (le 9.18 in Italia), a una profondità di 32 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo. Le autorità nipponiche avevano lanciato l'allerta tsunami per la prefettura di Miyagi, ma l'allarme è stato ritirato due ore dopo. Si segnalano nove feriti e danni lievi. - Un forte terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi al largo delle coste orientali del Giappone. La scossa è stata registrata alle 18.18 ora locale (le 9.18 in Italia), a una profondità di 32 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo. Le autorità nipponiche avevano lanciato l'allerta tsunami per la prefettura di Miyagi, ma l'allarme è stato ritirato due ore dopo. Si segnalano nove feriti e danni lievi.

Il sisma, seguito da una seconda scossa di magnitudo 6,2, è stato molto violento, ma né il terremoto, né le onde anomale che ne sono seguite hanno provocato vittime o danni significativi. Il bilancio è di nove feriti, per lo più di lieve entità. Cinque persone sono rimaste ferite nella provincia di Miyagi, tra cui una donna di 75 anni e un bimbo di due. Feriti anche nella regione di Kanto, quella di Tokyo, per lo più per la caduta di oggetti.



Nessuna anomalia alla centrale nucleare Fukushima

In seguito al sisma sono stati effettuati controlli nella centrale nucleare di Fukushima, dove dopo lo tsunami del marzo 2011 si è verificato il più grave incidente nucleare della storia. La Tepco, la compagnia elettrica che gestisce la centrale nucleare, ha detto che al momento non sono state riscontrate situazioni anormali nell'attività dell'impianto.