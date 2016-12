foto Dal Web

- Potrebbe essere ridotta la multa che Samsung deve versare ad Apple per violazione dei brevetti. Nel corso dell'udienza presso la corte federale di San Josè, dove la società sudcoreana chiede un nuovo processo e quella di Cupertino un inasprimento del verdetto precedente, il giudice Lucy Koch ha detto che la giuria che ad agosto ha stabilito in 1,05 miliardi di dollari la somma non avrebbe effettuato correttamente i calcoli.