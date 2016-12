foto Ap/Lapresse

- Un uomo di Seattle si è dichiarato colpevole di aver pianificato un attacco presso il centro di reclutamento militare della città. Abu Khalid Abdul-Latif, 35 anni, aiutato da un'altra persona, avrebbe studiato per settimane il suo progetto, pur senza portarlo a termine. L'uomo ha precedenti penali e avrebbe pubblicato online alcuni video in cui esprimeva la propria simpatia per il leader di Al Qaeda in Yemen. Rischia fino a 19 anni di reclusione.