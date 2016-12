foto Da video

- John McAfee, inventore del noto programma antivirus per i pc, è stato trasferito in ospedale in Guatemala, in seguito ad un malore. "Adesso sta meglio", ha detto il suo avvocato, Telesforo Guerra, precisando che si è trattato di stress e non, come creduto inizialmente, di un collasso. McAfee ha chiesto asilo per sottrarsi all'interrogatorio sull'omicidio di un suo vicino di casa in Belize. Ma il Guatemala ha respinto la richiesta.