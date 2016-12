Egitto, Morsi parla alla nazione: "No al golpe" All'opposizione: "Incontriamoci sabato"

foto Ansa Correlati Incendiata la sede dei Fratelli Musulmani 21:52 - In un discorso alla nazione sulla tv di Stato, Mohamed Morsi ha detto di voler tutelare "la libertà di espressione" in Egitto, ma non "gli appelli al colpo di Stato", accusando alcuni manifestanti di aver compiuto un'aggressione violenta contro la presidenza. "La minoranza deve accettare il volere della maggioranza", ha aggiunto. Poi il presidente egiziano ha invitato le opposizioni ad un incontro per sabato per trovare una soluzione alla crisi. - In un discorso alla nazione sulla tv di Stato, Mohamed Morsi ha detto di voler tutelare "la libertà di espressione" in Egitto, ma non "gli appelli al colpo di Stato", accusando alcuni manifestanti di aver compiuto un'aggressione violenta contro la presidenza. "La minoranza deve accettare il volere della maggioranza", ha aggiunto. Poi il presidente egiziano ha invitato le opposizioni ad un incontro per sabato per trovare una soluzione alla crisi.





Oppositori incendiano sede dei Fratelli Musulmani

Subito dopo il discorso del presidente, circa 200 oppositori del presidente hanno attaccato, devastato e dato alle fiamme il quartier generale dei Fratelli Musulmani al Cairo. Lo riferiscono fonti della sicurezza.



El Baradei: "Discorso Morsi chiude la porta del dialogo"

"Il discorso di Mohamed Morsi e gli incidenti avvenuti davanti a palazzo presidenziale chiudono la porta a ogni dialogo". Lo ha detto uno dei principali leader dell'opposizione egiziana, Mohamed el Baradei, facendo appello a manifestare domani. Anche il movimento "6 Aprile" ha rifiutato l'invito di Morsi.



Obama chiama Morsi: "Preoccupazione per morti e feriti"

Il presidente americano, Barack Obama, ha telefonato al presidente egiziano esprimendogli la propria preoccupazione per i morti e i feriti nelle manifestazioni degli ultimi giorni. "Tutti i leader politici egiziani devono chiarire ai loro sostenitori che la violenza è inaccettabile", ha sottolineato Obama. Il capo della Casa Bianca ha accolto positivamente la richiesta di dialogo di Morsi all'opposizione, purché da entrambe le parti non vengano poste precondizioni.



Nell'atteso discorso alla tv di stato, ll'indomani degli scontri tra i suoi sostenitori ed oppositori davanti al palazzo presidenziale a Il Cairo, il presidente egiziano ha affermato: "Siamo una nazione, nessuno ci divida". Morsi ha poi offerto "il dialogo" ma ha denunciato "omicidi e sabotaggi". Il presidente egiziano ha anche sostenuto che dalle indagini è emerso che fra i manifestanti c'erano persone armate che erano state pagate.



Morsi ha difeso il decreto da lui varato il 22 novembre che, sostanzialmente gli attribuisce poteri illimitati, e che ha scatenato la protesta delle opposizioni, affermando che non intendeva impedire il lavoro della magistratura e dicendosi fiducioso che i giudici continueranno il loro lavoro "per proteggere lo Stato". Il presidente egiziano si è detto disponibile solamente a rinunciare all'articolo del decreto che consente al presidente di assumere tutte le misure per proteggere il Paese.



Morsi ha quindi affermato che incontrerà gli esponenti delle opposizioni a palazzo presidenziale sabato per affrontare una serie di questioni, come la legge elettorale, il destino della Shura, la camera alta del parlamento che non è stata sciolta come la camera bassa in virtù di una sentenza della corte costituzionale e l'avvio di una road map politica per la fase del dopo referendum. La consultazione popolare sulla costituzione si terrà come previsto il 15 dicembre, ha anche aggiunto Morsi. Nel caso vinca il "no", il presidente ha annunciato che provvederà a formare una nuova assemblea costituente.