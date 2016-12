Dopo 4 giorni Kate Middleton lascia l'ospedale Accompagnata da William, è apparsa sorridente

foto Ap/Lapresse Correlati Kate lascia la clinica

Pippa Middleton in ospedale da Kate 13:00 - Dopo quattro giorni di ricovero, Kate Middleton ha lasciato l'ospedale londinese King Edward VII. Accompagnata dal marito, il principe William, la duchessa di Cambridge è apparsa sorridente sulle scale della clinica, con in mano un bouquet di fiori gialli. La futura mamma, ricoverata a causa di acute nausee mattutine, è alla dodicesima settimana di gravidanza.

La duchessa trascorrerà ora un periodo di riposo a Kensington Palace. La coppia reale ha diffuso un comunicato di ringraziamenti all'ospedale per le attenzioni e le cure ricevute da Kate. Ai giornalisti che all'uscita le hanno chiesto se ora si sente meglio, Kate ha risposto con un cenno affermativo del capo.



Riguardo al principe William, che è stato costantemente accanto alla moglie durante il ricovero in ospedale, non è ancora chiaro se dovrà subito riprendere servizio nella base della Raf in Galles dove è assegnato. Rispetto agli impegni ufficiali, invece, per i prossimi giorni vi prenderà parte da solo, senza Kate, a cominciare da alcuni eventi di beneficenza previsti per il weekend.