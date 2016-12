Egitto, carri armati nelle strade

foto Reuters Correlati Durissimi scontri davanti al Palazzo presidenziale 11:21 - Almeno tre carri armati e due camionette utilizzate per il trasporto delle truppe militari sono state schierate fuori dal palazzo presidenziale a Il Cairo, nelle strade degli scontri. Secondo un ultimo bilancio nelle manifestazioni fra sostenitori pro e contro Mohamed Morsi ieri sono morte cinque persone e altre 350 sono rimaste ferite. - Almeno tre carri armati e due camionette utilizzate per il trasporto delle truppe militari sono state schierate fuori dal palazzo presidenziale a Il Cairo, nelle strade degli scontri. Secondo un ultimo bilancio nelle manifestazioni fra sostenitori pro e contro Mohamed Morsi ieri sono morte cinque persone e altre 350 sono rimaste ferite.

Questa mattina nelle strade della capitale è ritornata la calma, ma la tensione resta alta in vista del referendum sulla bozza di Costituzione - previsto per il 15 dicembre - e per la dichiarazione costituzionale con cui Morsi ha esteso i propri poteri.



Sale a sette il bilancio, intanto, dei manifestanti morti ieri negli scontri davanti al palazzo presidenziale egiziano a Il Cairo. Lo rende noto la Procura, che sta indagando sugli incidenti nel corso dei quali sono state arrestate 305 persone. Il presidente della tv di Stato egiziana, Essam El Amir, ha annunciato di aver presentato al ministro dell'Informazione le sue dimissioni per protestare contro "la gestione del Paese".