Finisce la fuga di John McAfee, arrestato in Guatemala per ingresso illegale nel Paese

John McAfee, il noto creatore di "antivirus", è stato arrestato dalla polizia guatemalteca per ingresso illegale nel Paese. Lo ha comunicato il ministro dell'Interno, Mauricio Lopez Bonilla. McAfee era entrato in Guatemala dopo aver attraversato illegalmente la frontiera dal Belize, dove la polizia vuole interrogarlo sul misterioso omicidio di un suo vicino di casa. Su McAfee non pende al momento alcun un mandato di arresto internazionale.

McAfee colpito da malore

Ma i guai per il padre degli antivirus non sono finiti. John McAfee si è sentito male ed è stato trasferito in ospedale. In un primo momento si era parlato di un collasso cardiaco. Ma, successivamente, il suo avvocato, Telesforo Guerra, ha chiarito che si è trattato solo di stress. "Adesso sta meglio", ha aggiunto.



Guatemala pronto a estradare McAfee

Il Guatemala cercherà di estradare McAfee, ha spiegato il ministro dell'Interno guatemalteco. Non è chiaro tuttavia dove il governo del Guatemala intenda estradare McAfee, dato che McAfee è cittadino statunitense e su di lui non pende un mandato d'arresto internazionale essendo, ha precisato la polizia del Belize, una persona di interesse nelle indagini sull'omicidio, ma non un sospettato "eccellente".



McAfee: "Non voglio fare la fine di Assange"

In alcune dichiarazioni dei giorni scorsi, McAfee aveva sottolineato di non voler chiedere la protezione all'ambasciata americana "per non fare la fine di Julian Assange", il fondatore di Wikileaks che per evitare l'estradizione in Svezia è rinchiuso da mesi nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.