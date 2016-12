foto Afp

- Mentre in Messico cresce l'euforia per gli affari d'oro che scaturiranno, in occasione della paventata fine del mondo secondo il calendario Maya, in Cile non manca chi la teme: secondo un'inchiesta diffusa sui media, il 24% degli interpellati chiedera' ai datori di lavoro di potere restare a casa il fatidico 21 dicembre. La riportano i media, precisando, inoltre, che il 33% chiederà anche lo stipendio in anticipo.