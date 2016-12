foto Ap/Lapresse Correlati Egitto, scontri di fronte al palazzo presidenziale: due morti

Egitto, secondo giorno di scontri 06:16 - Almeno 5 persone di cui una ragazza sono morte negli scontri scoppiati davanti al palazzo presidenziale al Cairo tra islamisti vicini al presidente Mohamed Morsi e l'opposizione laica. Lo riferisce Al Jazeera. Morsi è "responsabile della violenza di questa sera" e le opposizioni sono pronte al dialogo se ritira il suo decreto. Altrimenti "la battaglia continua", proclama l'oppositore el Baradei dopo una riunione del fronte di salvezza nazionale. - Almeno 5 persone di cui una ragazza sono morte negli scontri scoppiati davanti al palazzo presidenziale al Cairo tra islamisti vicini al presidente Mohamed Morsi e l'opposizione laica. Lo riferisce Al Jazeera. Morsi è "responsabile della violenza di questa sera" e le opposizioni sono pronte al dialogo se ritira il suo decreto. Altrimenti "la battaglia continua", proclama l'oppositore el Baradei dopo una riunione del fronte di salvezza nazionale.

"L'attuale regime è oppressivo come il vecchio regime. Il nostro movimento è pacifico e andrà avanti", ha precisato ElBaradei. ''Il sangue versato questa sera a Ittahadeya annulla la legittimità del presidente'', ha detto il leader nasseriano Hamdin Sabbahi in una conferenza stampa con Mohamed el Baradei e Amr Mussa.



"Nessun negoziato con il governo e annullamento del decreto costituzionale con cui Morsi, ha esteso i suoi poteri", afferma il principale movimento di opposizione dell'Egitto del dopo-Mubarak, il Fronte per la salvezza nazionale, di cui fanno parte appunto l'ex capo della Lega Araba Amr Moussa e Mohamed ElBaradei. Il Fronte, stando a quanto riporta 'al-Arabiya', ha quindi annunciato che sta valutando se organizzare una marcia verso il palazzo presidenziale.



Si dimettono tutti i consiglieri del presidente

Uno dei consiglieri dimissionari del presidente egiziano Morsi, Ayman el Sayat, ha annunciato alla stampa che tutti i consiglieri hanno rassegnato le dimissioni. Quattro avevano già deciso di lasciare dopo il contestato decreto presidenziale. In tutto i consiglieri sono 17.



Bruciate le sedi dei fratelli musulmani

Si allarga la furia contro le sedi del partito Giustizia e Libertà dei Fratelli Musulmani del presidente Mohamed Morsi. Dopo quella di Ismailia, a nord-est del Cairo, data alle fiamme da centinaia di dimostranti, anche quella della vicina Suez è stata incendiata.