foto Ansa

15:46

- La Ue ha convocato l'ambasciatore d'Israele a Bruxelles per discutere dei nuovi insediamenti. A preoccupare l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Catherine Ashton, è la "dimensione" delle nuove colonie che rischierebbe di compromettere la possibilità di creare in futuro uno Stato palestinese contiguo a Israele e di fare di Gerusalemme la capitale di entrambi i Paesi. Anche la Farnesina ha chiesto di incontrare il diplomatico a Roma.