- Non si placano le tensioni in Egitto. Nuovi scontri tra sostenitori e oppositori di Mohamed Morsi sono in corso davanti alla sede presidenziale a Il Cairo. Il portavoce della presidenza egiziana, Yasser Ali, intanto ha dato ordine alla polizia di agire con moderazione. Mentre il vicepresidente Mahmoud Mekki ha ribadito, in conferenza stampa, che "le richieste dei manifestanti devono essere rispettate".