Belgio, suicida l'ambasciatore serbo alla Nato

foto Ap/Lapresse 10:57 - L'ambasciatore serbo alla Nato, Branislav Milinkovic, si è suicidato lanciandosi nel vuoto dalla terrazza di un parcheggio all'aeroporto di Bruxelles. Il tragico gesto, riferiscono fonti diplomatiche di Belgrado, è avvenuto martedì. Milinkovic aveva 52 anni. Commozione negli ambienti Nato. - L'ambasciatore serbo alla Nato, Branislav Milinkovic, si è suicidato lanciandosi nel vuoto dalla terrazza di un parcheggio all'aeroporto di Bruxelles. Il tragico gesto, riferiscono fonti diplomatiche di Belgrado, è avvenuto martedì. Milinkovic aveva 52 anni. Commozione negli ambienti Nato.

Il diplomatico era andato in aeroporto per accogliere una delegazione ufficiale del suo Paese arrivata per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato. La Serbia non fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma, come molti Paesi, ha un ufficio nel quartier generale nella capitale belga.



Rasmussen: "Ci mancherà"

"Il segretario generale è profondamente rattristato dalla notizia della morte dell'ambasciatore Milinkovic. L'ambasciatore era rappresentante molto rispettato del suo paese e mancherà alla Nato". Lo ha dichiarato Rasmussen, segretario generale dell'Alleanza Atlantica.



"Ci sono elementi che indicano chiaramente che si è trattato di suicidio e quindi l'inchiesta può già considerarsi chiusa". Così un portavoce della procura di Bruxelles.