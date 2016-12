foto Olycom Correlati Il principe tira un sospiro di sollievo

Ascolta la telefonata-scherzo 14:18 - Kate sta meglio e Wiliam sorride. Ricoverata d'urgenza lunedì, la duchessa di Cambridge è stata sottoposta a flebo per una disidratazione causata dal vomito eccessivo. Dovrà restare in ospedale sotto controllo ancora per qualche giorno, ma la Middleton incinta di poche settimane sta meglio e il principe, dopo essere stato avvistato con faccia preoccupata, si lascia andare a un sorriso davanti ai fotografi appostati davanti al King Edward Hospital. sta meglio esorride. Ricoverata d'urgenza lunedì, la duchessa di Cambridge è stata sottoposta a flebo per una disidratazione causata dal vomito eccessivo. Dovrà restare in ospedale sotto controllo ancora per qualche giorno, ma la Middleton incinta di poche settimane sta meglio e il principe, dopo essere stato avvistato con faccia preoccupata, si lascia andare a un sorriso davanti ai fotografi appostati davanti al King Edward Hospital.

William è stato per ore accanto al letto della moglie, nonostante i medici lo abbiamo rassicurato sullo stato di salute di Kate e sul fatto che non ci sono rischi per la gravidanza. Eppure la forma di nausea che ha colpito la duchessa potrebbe richiedere il suo ricovero per diverso tempo.



Pare infatti che possa durare anche cinque mesi e che la futura mamma debba essere tenuta costantemente sotto controllo per evitare la disidratazione. Dal canto suo il principe deve tornare ai suoi impegni e deve fare il minimo di ore di volo previste per la sua carriera militare.



Si finge la regina e un'infermiera le dà ragguagli sulla salute di Kate

Si è presentata come la regina Elisabetta II in persona e, con una telefonata al King Edward VII Hospital di Londra, dove è ricoverata Kate, ottiene informazioni sullo stato di salute della duchessa di Cambridge incinta. Un episodio che ha fatto scattare l'allarme e le necessarie verifiche per capire come mai lo staff dell'ospedale privato sia potuto cadere nel tranello ordito da una radio australiana.



A raccontare l'accaduto sono stati i due presentatori della trasmissione artefice dello "scherzo": "L'infermiera ci ha fatto sapere che Kate stava meglio e i conati erano finiti" hanno infatti fatto sapere ai loro ascoltatori.



Il King Edward VII è l'ospedale di fiducia della famiglia reale e, in quanto tale, i suoi standard di sicurezza e garanzia della privacy sono altissimi. Confermando quanto accaduto, i responsabili del nosocomio hanno garantito che l'attenzione sarà altissima. Nessun commento dal palazzo reale o dai portavoce di William e Kate.