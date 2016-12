foto Ap/Lapresse

18:52

- "Abbiamo il potenziale per raggiungere un'intesa sul fiscal cliff". Lo afferma Barack Obama, in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che l'economia americana "decollerà una volta" superato l'impasse del bilancio. Secondo il presidente degli Stati Uniti, però, la proposta dei repubblicani "non è ancora equilibrata". Per Obama infatti nessun accordo può essere siglato se manca una tassa sui ricchi.