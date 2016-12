foto Ap/Lapresse Correlati Foto 11:04 - Non si arrestano le tensioni in Egitto. Ieri la polizia ha sparato lacrimogeni sui manifestanti che protestavano davanti al palazzo del presidente egiziano, Mohamed Morsi, al Cairo. La folla stava tentando di scavalcare le barriere in filo spinato per accedere all'interno della sede governativa. Secondo alcune fonti ci sono decine di intossicati dai gas. - Non si arrestano le tensioni in Egitto. Ieri la polizia ha sparato lacrimogeni sui manifestanti che protestavano davanti al palazzo del presidente egiziano, Mohamed Morsi, al Cairo. La folla stava tentando di scavalcare le barriere in filo spinato per accedere all'interno della sede governativa. Secondo alcune fonti ci sono decine di intossicati dai gas.

Nella tarda serata di ieri Morsi aveva lasciato il palazzo presidenziale dopo che i dimostranti avevano rotto il cordone della polizia. Questa mattina Morsi vi ha fatto ritorno.



La fuga del presidente egiziano era seguita all'aumento di tensione intorno al palazzo: gli agenti avevano lanciato invano gas lacrimogeni per disperdere il corteo di alcune migliaia di persone, dopo che alcuni manifestanti avevano cercato di scavalcare le recinzioni a protezione del palazzo. I feriti sarebbero una decina. La mossa di lasciare il palazzo presidenziale sarebbe stata decisa proprio per far desistere i manifestanti e convincerli a lasciare la zona.



Intanto, sul fronte più prettamente politico, il nuovo procuratore generale egiziano, Talaat Abdullah, nominato il 22 novembre dal presidente Mohamed Morsi, ha accusato i capi dell'opposizione di essere spie al soldo di Israele e di voler rovesciare le istituzioni dello Stato.



Abdullah ha presentato una denuncia alla Suprema corte per la sicurezza dello Stato puntando il dito, tra gli altri, contro l'ex segretario generale della Lega Araba e rivale di Morsi alle presidenziali, Amr Moussa, il premio Nobel per la Pace, Mohammed ElBaradei e il nasseriano Hamdeen Sabahi.



Lo riferisce la rete al Arabiya, citando il quotidiano 'Al Masry al Youm', secondo il quale il neo procuratore generale cita a sostegno della sua accusa un incontro recente tra Moussa e l'ex ministro degli Esteri israeliano, Tzipi Livni, leader dell'opposizione alla Knesset ma che non ricopre alcun incarico di governo da almeno 3 anni.