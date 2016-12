Guardalinee ucciso, le ultime parole: "Tutto bene? Che calcio del c... eh?"

foto Facebook Correlati Calciatori massacrano guardalinee

16:28

- "Siamo devastati, ieri sera in ospedale era ancora cosciente. Mi ha salutato dicendomi: ehi Marcel, tutto bene? Che calcio del c.... eh?" è scioccato Marcel Oost, presidente del Buitenboys, società di cui faceva parte il guardalinee ucciso. Il club dei Nieuw Sloten, squadra in cui militavano i ragazzi che hanno massacrato Richard Nieuwenhuizen, ha espulso i tre calciatori finora arrestati dalla polizia e ha sospeso tutte le attività, ritirando le sue formazioni dalle competizioni del fine settimana.Non è la prima volta però che alcuni giocatori dell'Amsterdam Nieuw Sloten si rivelano delle teste calde: la squadra era già stata multata e messa sotto osservazione dalla federazione olandese perché alcuni giovani calciatori hanno minacciato e umiliato l'arbitro e gli avversari durante un match ad ottobre.La morte di Richard Nieuwenhuizen cade a un anno esatto da un altro grave episodio di violenza nel calcio olandese: un tifoso di 77 anni è stato ucciso a calci da un giocatore dilettante. Il presidente della Fifa Joseph Blatter ha commentato così questo sconvolgente episodio: "Sono rimasto profondamente scioccato. Il calcio è lo specchio della società e, purtroppo, gli stessi mali che affliggono la società - in questo caso la violenza - si manifestano anche nel nostro gioco. Tuttavia, resto convinto che il calcio sia una forza per il bene e dobbiamo continuare a usare il suo esempio positivo per educare le persone".La Federazione olandese ha deciso di sospendere tutte le partite giovanili e dilettantistiche previste per il fine settimana.