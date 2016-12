foto Afp Correlati Le immagini di Wiska

- Anastasia Grysha, in arte Wiska, di professione pornostar, ha chiesto asilo all'Unione euroopea perché in patria - l'Ucraina - non le permettono di lavorare. La procace bionda accusa il governo di Kiev di perseguitarla. Da due anni, ormai, Wiska ha lasciato l'Ucraina insieme al figlioletto e ha trovato riparo in Repubblica Ceca. Ma le autorità di Praga vogliono espellerla e lei si è così rivolta a Bruxelles.