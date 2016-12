Diffuse dalla polizia di Sanford le foto del killer di Trayvon Martin insanguinato

foto Afp Correlati Teenager ucciso, Obama: tragedia

Fotografie a colori che ritraggono uno George Zimmerman insanguinato, l'uomo accusato di aver sparato e ucciso Trayvon Martin, ragazzo afroamericano di 17 anni, sono state diffuse ieri dai legali dell'uomo. Gli scatti, che mostrano Zimmerman con le labbra rotte ed il naso tumefatto proverebbero, secondo i suoi avvocati che si trattò esclusivamente di legittima difesa: aggredito dal giovane, violento e tossicodipendente, l'allora guardia armata del quartiere sarebbe stato costretto a sparare.

Per i familiari del giovane, invece, Martin è stato ucciso a sangue freddo. Sul suo omicidio, avvenuto lo scorso 26 febbraio a Sanford, in Florida, è nato uno dei più grandi movimenti di riscossa afro-americana degli ultimi tempi. I documenti della polizia avevano chiarito che l’uomo sanguinava “dal naso e dal retro della testa” e le foto pubblicate lunedì sul sito personale dell’imputato e diffuse dalla polizia di Sanford mostrano, appunto, Zimmerman con il volto coperto dal sangue.

Il processo, intanto, va avanti presso i tribunali della Florida: lo scorso giugno è stato nominato un nuovo giudice per supervisionare il caso, dopo che la difesa di Zimmermann ha ricusato il precedente – perché aveva fatto delle dichiarazioni che mettevano in dubbio il diritto dell’assassino ad un equo processo.