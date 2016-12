Vita su Marte? Per ora nessuna prova

foto Ap/Lapresse 00:40 - Per ora, nessuna prova definitiva del fatto che Marte possieda i componenti chimici per lo sviluppo della vita. È quanto emerge dai primi test sul suolo di Marte, compiuti da Curiosity. Gli scienziati hanno fatto sapere che una manciata sabbia analizzata dal laboratorio chimico del rover della Nasa conteneva acqua e un mix di ingredienti chimici, ma non il complesso di composti basati sul carbonio necessari alla vita microbica.

Gli ultimi ritrovamenti, di cui si è parlato durante un incontro della American Geophysical Union a San Francisco, vengono da uno strumento a bordo dello stesso Curiosity che scalda il suolo e analizza i gas che vengono rilasciati. Il rover è atterrato nel cratere di Gale, nei pressi dell'equatore di Marte, ad agosto per una missione che durerà due anni. La terra del luogo dove è atterrato, fanno sapere gli scienziati, è simile a quella di altre regioni visitate in precedenza da altre navicelle spaziali. Contiene acqua, solfuro e possibile perclorato. Il rover ha trovato un semplice composto di carbonio, ma gli scienziati devono ancora determinare se derivi dal pianeta rosso o abbia un'altra provenienza. Gli esperti pensano che la migliore possibilità di trovare carbonio complesso venga dal monte Sharp, vetta alta 5 chilometri che si innalza dal fondo del cratere. Ma Curiosity non riuscirà ad arrivarvi fino al prossimo anno.