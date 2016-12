foto Ap/Lapresse

18:55

- Le Nazioni unite hanno deciso di ritirare con effetto immediato il personale "non essenziale" (25 persone su un centinaio) dalla Siria. Intanto, la Casa Bianca si è detta preoccupata di un ricorso di Damasco alle armi chimiche. Washington ha fatto sapere che l'uso di tali armi da parte del regime siriano costituirebbe un punto di non ritorno nelle relazioni internazionali, una linea rossa da non oltrepassare.