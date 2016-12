foto Ansa Correlati New York, un poliziotto regala gli stivali a un senzatetto 19:31 - Un poliziotto gli aveva regalato un paio di stivali nuovi fiammanti soltanto un paio di settimane fa. Ma il senzatetto di New York che aveva ricevuto il dono oggi è di nuovo scalzo. Il clochard, identificato come Jeffrey Hillman, è stato rintracciato da un giornalista del "New York Times", mentre stava passeggiando a piedi nudi per Manhattan. - Un poliziottosoltanto un paio di settimane fa. Ma il senzatetto di New York che aveva ricevuto il dono oggi è di nuovo scalzo. Il clochard, identificato come Jeffrey Hillman, è stato rintracciato da un giornalista del "New York Times", mentre stava passeggiando a piedi nudi per Manhattan.

Il reporter gli ha chiesto cosa fosse successo alle scarpe da cento dollari che gli erano state donate da Larry DePrimo e Hillman ha risposto che le aveva nascoste "perché costano un sacco di soldi. Potrei rischiare la vita". Ha poi assicurato di essere molto grato al suo benefattore per il regalo, ma ha aggiunto di volere "la parte che gli spetta". La foto che ritrae il poliziotto in ginocchio davanti a lui, con gli stivali in mano, è infatti stata pubblicata online "senza la sua autorizzazione".



Lo scatto era stato fatto da una turista dell'Arizona che si trovava nei pressi. La donna ha postato la foto sul profilo Facebook della polizia di New York e l'immagine ha subito fatto il giro del mondo.