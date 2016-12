foto LaPresse

14:42

- "Sul progetto di nuovi alloggi a Gerusalemme est e in Cisgiordania da parte di Israele sosteniamo la Ue". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, a Lione. "Non abbiamo fatto ulteriori passi - ha detto - siamo sulla linea della Ashton e quindi siamo contrari alle colonie". L'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea ieri aveva esortato Tel Aviv a retrocedere dai suoi piani, che rappresentano un "ostacolo alla pace".