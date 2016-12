Siria,governo: no uso armi chimiche

13:52 - Dopo che Hillary Clinton ha ribadito i timori che il regime di Damasco possa ricorrere alle armi chimiche per spezzare l'assedio dei ribelli attorno alla capitale, Damasco ha fatto sapere, in un comunicato diffuso dalla tv di Stato, che "in nessuna situazione userà le armi chimiche contro il suo popolo". "La Siria - si legge ancora nella nota - difende il suo popolo e assieme al suo popolo lotta contro il terrorismo legato ad Al Qaeda".