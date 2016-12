- Oggi è giorno molto importante per la Tav. La linea ad alta velocità, infatti, costituisce il piatto forte del vertice italo-francese che oggi, nella città francese, metterà uno di fronte all'altro il presidente della repubblica transalpina, Francois, e il premier italiano Mario. ''E' il pronti via ai vari passaggi che devono essere attuati'', spiega Mario Virano, commissario di governo e presidente dell'osservatorio sulla Torino-Lione.

Sono passati quasi dodici anni dal primo trattato fra Italia e Francia per la realizzazione della linea. Da allora il progetto è stato interrotto e ripreso numerose volte, ma questa volta la sensazione è che si stia entrando finalmente nella fase operativa dell'opera. Ormai da una settimana si scava infatti anche in Italia: il 29 novembre scorso in Val di Susa - dopo quasi un anno e mezzo di lavori preparatori e dopo anni di studi e sondaggi, è cominciato il “buco” della montagna per il cunicolo esplorativo lungo 7.500 metri che, oltre a dare ulteriori informazioni sulla struttura del massiccio montuoso, porterà al livello della futura maxi-galleria da 57 chilometri.

Un passo significativo, fatto in vista del vertice che dovrebbe fissare ulteriori impegni per fare procedere i lavori della grande opera, considerata di primaria importanza dai due governi. Tre, in particolare, i punti su cui si soffermerà l'attenzione di Monti e Hollande: la trasmissione del trattato italo-francese ai rispettivi parlamenti per la ratifica, un calendario preciso di impegni finanziari dei governi e un'azione congiunta per avere il massimo contributo possibile (40%) dall'Unione Europea. Inoltre nelle sale della prefettura di Lione, sede del vertice bilaterale, si parlerà anche di date: quella per la costituzione del promotore della nuova linea e quella per l'avvio dello scavo del tunnel di base, a partire dalla discenderia di St JEan Maurienne, una delle tre già realizzate dalla Francia.

Sullo sfondo resta la contestazione all'opera, con il centro di Lione blindato e gli attivisti No Tav tenuti a due chilometri di distanza. Una delegazione sarà comunque ricevuta nel pomeriggio da Monti e Hollande, che riceveranno una lettera aperta con i motivi del no.