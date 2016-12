La Nord Corea prepara il lancio di un missile spaziale: comunità internazionale preoccupata

foto Reuters 08:22 - La Corea del Nord ha reso noto di aver già installato il razzo a uno stadio sulla rampa di lancio che, in linea con quanto annunciato sabato, servirà per la messa in orbita di un satellite. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti del governo di Seul. La comunità internazionale teme che i coreani stiano testando un missile nucleare, come era già successo lo scorso aprile, quando il lancio era fallito. - La Corea del Nord ha reso noto di aver già installato il razzo a uno stadio sulla rampa di lancio che, in linea con quanto annunciato sabato, servirà per la messa in orbita di un satellite. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti del governo di Seul. La comunità internazionale teme che i coreani stiano testando un missile nucleare, come era già successo lo scorso aprile, quando il lancio era fallito.

Il vettore è stato sistemato nella base di lancio di Dongchang-ri, nella parte nordoccidentale della Corea del Nord a pochi chilometri dal confine con la Cina.



Il periodo di lancio e la messa in orbita del satellite "per l'osservazione terrestre", annunciato sabato, è programmato tra il 10 e il 22 dicembre, mentre, secondo quanto riferito al Giappone, la fascia oraria è compresa tra le ore 7 del mattino e mezzogiorno locali (rispettivamente, le 23 del giorno precedente e le 4:00 in Italia).



"L'assemblaggio del razzo significa che la Corea del Nord ha iniziato i preparativi del lancio di un missile a lunga gittata", ha detto una fonte del governo sudcoreano, ribadendo i timori sulle reali intenzioni di Pyongyang, che altro non sarebbero che un test di missile a lungo raggio potenzialmente capace di raggiungere anche le coste nordamericane con tanto di testata nucleare.



Il Giappone prepara i suoi Patriot

La marina militare nipponica ha, in risposta alla provocazione di Pyongyang, avviato il trasporto dei missili Patriot verso la prefettura di Okinawa, la più a rischio vista la traiettoria attesa del razzo nordcoreano. La tv pubblica Nhk ha detto che la nave da trasporto Kunisaki ha lasciato la base di Kure (prefettura di Hiroshima) col carico di missili Patriot Advanced Capability-3 (Pac-3). Il ministro della Difesa Satoshi Morimoto ha disposto sabato i preparativi per abbattere, se necessario, il razzo di Pyongyang.



Mosca a Pyongyang: non fate il test

La Russia chiede alla Corea del Nord di non effettuare l'annunciato lancio di un razzo. Lo legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca.