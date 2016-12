foto Ap/Lapresse

- E' salito a 9 morti il bilancio del crollo del tunnel sull'autostrada Chuo, a 80 km da Tokyo, in Giappone. La galleria di Sasago, nella prefettura di Yamanashi, lunga 4,7 km su una delle principali arterie autostradali nipponiche, si è trasformata in un inferno di fiamme, detriti e fumo per il crollo del soffitto che ha travolto le auto in transito.