foto Ap/Lapresse

17:32

- Il Pentagono si appresta a potenziare all'inverosimile la Defense Intelligence Agency (Dia) reclutando oltre 1.600 agenti da inviare in tutto il mondo. Lo scrive il Washington Post, precisando che la riforma della Dia comporterà un riorientamento dei suoi compiti, in particolare rispetto alla minaccia degli estremisti islamici in Africa, il traffico di armi dalla Corea del Nord all'Iran, la modernizzazione militare in corso in Cina.