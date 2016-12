Scuola–manicomio: bambini in isolamento

foto Facebook

- Questa stanza piccola, con all'interno nulla che non sia la pesante imbottitura rosa sembra uscita da un ospedale psichiatrico vecchio stile o da qualche film dalle emozioni forti, ma invece queste immagini arrivano da una scuola elementare di Longview, negli Stati Uniti. L'istituto ha costruito una stanza di isolamento che sarebbe utilizzata per calmare gli attacchi di violenza degli studenti disabili e con problemi comportamentali.Questa scelta estrema ha scatenato la denuncia di una piccola alunna e di sua madre, che hanno poi coinvolto gli altri genitori degli studenti della scuola: "La polizia è stata davvero informata di questa pratica? È terribile e non dovrebbe mai essere usata, a prescindere dallo stato in cui si trova il bambino. Se questo genere di stanza fosse opera di un genitore questo sarebbe già stato messo in galera".Nonostante le proteste la scuola si difende: "È una soluzione efficace studiata solo per 8 o 9 alunni particolarmente difficili ed è stata approvata dai loro genitori". I responsabili del distretto scolastico sembrano appoggiare la controversa scelta dell'istituto.