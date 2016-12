foto Ap/Lapresse

- Due persone sono rimaste uccise oggi all'aeroporto internazionale di Miami in un incidente che ha coinvolto un autobus a due piani che ha sbattuto contro un cavalcavia all'ingresso dell'aeroporto. L'autista del mezzo non si sarebbe accordo che l'autobus era troppo alto per passare sotto il cavalcavia. Un passeggero è rimasto ucciso sul colpo, mentre un altro è deceduto in ospedale. Sono 30 le persone ricoverate, alcune in gravi condizioni.