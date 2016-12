Egitto, il presidente Morsi indice il referendum per approvare la "sua" costituzione

foto Ap/Lapresse 21:13 - Si terrà in Egitto il 15 dicembre il prescritto referendum popolare confermativo sulla nuova Costituzione, adottata dall'Assemblea Costituente dominata dai Fratelli Musulmani e dai salafiti: lo ha annunciato il presidente Mohamed Morsi, che aveva ricevuto una delegazione della stessa Assemblea per la consegna formale del testo del provvedimento. Morsi, egli stesso un islamista, ha quindi lanciato un appello per un "serio dialogo nazionale". - Si terrà in Egitto il 15 dicembre il prescritto referendum popolare confermativo sulla nuova Costituzione, adottata dall'Assemblea Costituente dominata dai Fratelli Musulmani e dai salafiti: lo ha annunciato il presidente Mohamed Morsi, che aveva ricevuto una delegazione della stessa Assemblea per la consegna formale del testo del provvedimento. Morsi, egli stesso un islamista, ha quindi lanciato un appello per un "serio dialogo nazionale".

Morsi ha annunciato il referendum durante un incontro con gli 85 membri dell'Assemblea Costituente che venerdì hanno approvato la bozza dopo una votazione maratona di 17 ore, che è stata boicottata i membri copti e liberali dell'Assemblea. Per questo l'opposizione ha definito "nulla" questa bozza di costituzione e quindi non sottoponibile a referendum popolare. "E' una Costituzione redatta da un'Assemblea illegittima che rappresenta una sola corrente politica e non è rappresentativa della società egiziana", avevano detto ieri in un comunicato le forze politiche di sinistra, liberali e indipendenti.



"Bisogna andare al referendum in libertà, responsabilità e trasparenza", ha detto Morsi invitando gli egiziani ad esaminare con obiettività la costituzione e a scegliere quello che "realizza l'interesse della patria". Morsi ha fatto appello a superare le differenze "per mettere fine alla fase di transizione". "Mi rivolgo agli oppositori prima che ai sostenitori: aiutatemi con tutte le vostre forze ad assumere la responsabilità del paese" ha detto il presidente egiziano, che ha ringraziato i componenti della costituente che hanno lasciato i lavori per protesta e ha reso omaggio al ruolo della magistratura, con la quale si è aperto un conflitto sul suo decreto.



El Baradei: "Con Morsi un nuovo regime"

Il presidente egiziano Mohamed Morsi ha convocato un referendum su una costituzione che "viola i diritti e le libertà. E' un giorno triste, come se la rivoluzione non fosse mai avvenuta e nessun regime fosse stato rovesciato. Ma la giustizia vincerà". Lo ha scritto Mohamed el Baradei in un tweet.